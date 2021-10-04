Белгород, 4 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Состояние санатория «Бригантина» в Евпатории проверит общественная группа из Белгородской области. После ознакомительной поездки будет принято решение о дальнейшем обустройстве здравницы, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.

Борис Мавлютов Евпатория. Пляж

Круглогодичный лагерь проходит заключительную процедуру передачи в собственность Белгородской области. Для того, чтобы в «Бригантине» открылась первая смена, необходимо провести ремонт санатория.

«Во второй половине октября должна быть сформирована группа родителей (по одному представителю от муниципалитета), которую мы направим в Евпаторию для ознакомления с состоянием лагеря. Вместе решим — обойтись косметическими работами и поскорее завезти детей или отремонтировать всё капитально, но сдвинуть сроки заезда первой смены» — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

В случае, если состояние санатория удовлетворит общественную группу, около 300 детей смогут приехать в Крым уже в 2021 году.