Москва, 4 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Жуков выбран руководителем временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Жуков

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, проходит первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы нового созыва. Группа создана по распоряжению спикера Госдумы VII созыва Вячеслава Володина.

В соответствии с регламентом, временная депутатская рабочая группа на своём первом заседании избирает из своего состава руководителя временной депутатской рабочей группы и его заместителя (заместителей).