Тамбов, 4 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе администрации президента.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Никитина «в связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», говорится в официальном сообщении.

Во время предвыборной кампании 2021 года в администрации Тамбовской области опровергали слухи о возможной отставке Никитина. После выборов в региональном избиркоме сообщали, что прошедший в Госдуму Никитин отказался от своего мандата.