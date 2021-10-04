Москва, 4 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Первый искусственный спутник Земли«Спутник-1» был запущен 64 года назад — 4 октября1957 года — Советским Союзом. Спутник стартовал с космодрома «Байконур».

Gregory R Todd Спутник-1

Спутник находился на орбите Земли 92 дня — до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг планеты и пролетев около 60 миллионов километров.

Запуск искусственного спутника имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал учёным возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным.

Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчётов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

В этот день, 4 октября, отмечается и День Космических войск России. Этот праздник приурочен ко дню запуска «Спутника-1». Космические войска России вошли в состав Войск воздушно-космической обороны РФ 1 декабря 2011 года.