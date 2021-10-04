Каракас, 4 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Туризм является одним из ключевых секторов экономики Венесуэлы. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Наш президент Николас Мадуро считает туризм одним из основных секторов экономики нашей страны. И мы должны сказать, что туризм является частью 15 «продуктивных двигателей», как мы их называем, нашего экономического плана развития. Поскольку, как вы понимаете, Венесуэла является страной, которая занимается преимущественно экспортом нефти, мы должны со временем это изменить», — сказал Мадуро.

Он пояснил, что «когда на нефть хорошие цены — всем хорошо, особенно странам, которые добывают и производят ее, а когда нет — положение становится критическим, сложным».