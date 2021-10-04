Архангельск, 4 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 296 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 62 архангелогородца, 37 жителей Плесецкого округа, 34 новодвинца, 27 — Вельского и 27 Пинежского районов. Случаи заболевания ковидом зарегистрированы также в Северодвинске, Коряжме, Мирном, Коношском, Няндомском и других районах области.

«Ситуация остается крайне напряженной. Ежедневно медики фиксируют почти по три сотни заболевших […] Практически каждый день мы разворачиваем новые койки для лечения больных коронавирусом. Сегодня для этого мы развернули уже больше двух с половиной тысяч мест. Вы все понимаете, что это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, и, конечно, эти койки в том числе существенно ограничивают возможности врачей для оказания другой плановой медицинской помощи. Мы ее ни в коем случае не останавливаем, но, конечно, мы большое количество врачей отвлекаем на борьбу с COVID-19», — заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор не исключил, что в регионе могут ввести ограничения для непривитых.