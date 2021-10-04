Санто-Доминго, , 17:10 — REGNUM Правительство Доминиканской Республики дало разъяснения по поводу включения президента страны Луиса Абинадера в «досье Пандоры». Об этом пишет Prensa Latina.

Доминиканская Республика

В своем заявлении президиум страны пояснил, что присяжная декларация Абинадера показывает юридическую основу, с помощью которой он управляет активами дохода, накопленного его собственными деловыми усилиями и усилиями всей его семьи, и что в составе этих активов «были заявлены различные иностранные компании (офшоры)».

«Основная причина использования этого типа заключается в том, что до конца 2008 года в Доминиканской Республике не было эффективной правовой базы с точки зрения корпоративного права. В результате этого приобретение активов и даже ведение бизнеса с использованием доминиканских компаний было сопряжено с существенными препятствиями», — говорится в сообщении.

В документе также говорилось, что глава государства и его семья использовали оффшорные компании для управления местными инвестициями и активами, однако консорциум признаёт их прозрачность, поскольку, когда он приносил присягу, он включил упомянутые в документах компании в свои активы.

Таким образом, согласно заявлению, в рамках процесса реструктуризации активов, направленного на отказ от управления семейными активами, президент вместе со своей семьей решил учредить в стране траст для управления активами его и его семьи после вступления в должность.

Наконец, президиум вновь повторил информацию о том, что с 16 августа 2020 года президент полностью отстранился от управления и руководства всеми компаниями, контролируемыми его семьей и созданными в Доминиканской Республике или за рубежом.