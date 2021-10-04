Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. На время капитального ремонта Биржевого моста, который продлится чуть больше года, движение общественного транспорта будет пущено по Тучкову мосту. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Тучков мост

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 9 октября движение транспорта и пешеходов по Биржевому мосту будет закрыто. Однако комитет по транспорту сохранит все маршруты, проходившие по Биржевому мосту, переправив их на соседний Тучков мост.

«Автобусные маршруты №№10 и 191, а также троллейбусный маршрут №7 после Дворцового моста будут направлены в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено», — рассказали в ведомстве.

Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ — в ноябре 2023 года.