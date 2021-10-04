Волгореченск, Костромская область, 4 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Процесс реконструкции очистных сооружений в Волгореченске обрастает новыми уголовными подробностями. Об этом сообщает управление ФСБ по Костромской области.

Https://adm44.ru Реконструкция очистных сооружений в Волгореченске

Напомним, большая часть средств на реконструкцию — 673 млн рублей были выделены региону в рамках национального проекта «Экология». Проект предполагает снос 80% старых канализационных сооружений, законсервированных 2012 году, и строительство новых объектов. Реализацией проекта занимается подрядчик из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Работы начались в феврале 2020 года и должны завершиться в конце 2021 года.

Через три месяца после начала строительства — 2 апреля 2020 года заместителя главы администрации города Волгореченска АлександраЧувилева задержали в личном автомобиле с 1,5 млн рублей. Как было установлено позднее, чиновник предложил подрядчику покровительство и беспроблемное подписание актов приемки работ. Свои услуги чиновник оценил в 5% от общей суммы контракта — 33 млн рублей. Суд назначил Чувилеву наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей. Приговор огласили 2 февраля 2021 года.

На этом история не закончилась. Сегодня, 4 октября 2021 года ФСБ сообщила о новом уголовном деле, возбужденном по факту завышения цены муниципального контракта, заключенного между администрацией города и бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ». По условиям контракта подрядчик должен был осуществлять строительный контроль на объекте с июля 2020 по август 2022 года. Начальная максимальная цена контракта — 23 млн рублей совпала с предложением единственного поставщика.

По мнению экспертов, цена контракта была завышена на 8,8 млн рублей «в корыстных целях». Дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», возбужденное против сотрудников администрации Волгореченска, находится в стадии расследования. Максимальная санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.