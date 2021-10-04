Вашингтон, 4 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в своем выступлении 4 октября намерен убедить Конгресс поднять потолок госдолга страны, чтобы избежать дефолта, который может иметь влияние на всю мировую экономику, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

У Конгресса есть время до 18 октября поднять госдолг страны. Республиканцы препятствуют увеличению госдолга не смотря на предупреждения и уговоры официальных лиц и органов, которые указывают на разрушительные последствия бездействия.

Республиканцы утверждают, что демократы должны сами урегулировать госдолг страны за счет специального бюджетного процесса, известного, как согласование (reconciliation), что позволит республиканцам не голосовать за поднятие потолка. Однако спикер палаты представителей Ненси Пелоси и предводитель большинства Чак Шумер отвергли эту идею, потому что уверены, что республиканцы обязаны помочь урегулировать долг, сформировавшийся по вине двух партий.

Демократам следуют принять решение как можно скорее, если они решат использовать бюджетное согласование, так что речь президента в понедельник, 4 октября, может пролить свет на то, как демократы будет действовать.

Напомним, что отчет двухпартийного политического центра США показал, что в период с 15 октября по 4 ноября у федерального правительства могут закончиться денежные средства, что приведет к долгам по таким разным статьям, как социальное обеспечение и зарплаты военных. Этот отчет, опубликованный 24 сентября, указал на даты, когда Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу, если лимит государственного долга не будет повышен. Отметим, что лимит ограничивает возможности правительства занимать деньги для оплаты своих счетов. Экономисты предупреждают, что спор внутри Конгресса может привести Соединенные Штаты менее чем через месяц к тому, что станет катастрофическим экономическим шоком.