Москва, 4 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин не сможет помочь национальной сборной в октябрьских матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. У Александра Головина диагностировано повреждение паха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Головин получил травму 3 октября в матче девятого тура французской Лиги 1 2021/22 «Монако» — «Бордо» (3:0). Российский футболист провел на поле 57 минут, после чего был заменен. За отведенное время Головин забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне у Головина тринадцать матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Сборная России 8 октября сыграет со сборной Словакии. Через три дня подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться со сборной Словении.