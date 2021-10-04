Москва, 4 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В ближайшем будущем готовится личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Президент РФ Владимир Владимирович Путин, премьер-министр (Армении) Никол Воваевич Пашинян уже в этом (2021 — ред.) году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров, готовится в ближайшее время новая личная встреча», — сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Армении Пашинян заявил, что переговорный процесс по Нагорному Карабаху зашёл в тупик ещё до начала боевых действий осенью 2020 года. Пашинян также готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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