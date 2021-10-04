Владимир, 4 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 4 октября подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области», сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом в Государственную думу. Он баллотировался в восьмой созыв Госдумы от ЛДПР.

Президент принял отставку Сипягина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Авдеев в седьмом созыве Госдумы представлял Калужскую области от партии «Единая Россия». До этого он занимал должности главы администрации Обнинска и заместителя губернатора Калужской области.