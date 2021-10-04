Токио, , 17:04 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, сообщает 4 октября RT.

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Заявление об этом глава японского правительства сделал на пресс-конференции.

«У меня есть готовность напрямую встретиться с генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий», — заявил Кисида.

Ранее о намерении встречи с Ким Чен Ыном без предварительных условий заявлял бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения двух стран развиваются на фоне резкого усиления ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи.

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