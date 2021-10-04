Великий Новгород, 4 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Новгородской области в сентябре 2021 года в два раза увеличилось количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нам снова придется задействовать резервные госпитали. Практически полностью заполнена реанимация. Наша система здравоохранения работает практически на пределе своих возможностей», — сказал глава региона в видеообращении к жителям.

Он отметил, что спасение жизней — в приоритете у региональных властей, поэтому в ключевых больницах будут сохраняться места для экстренных госпитализаций пациентов с другими заболеваниями.

«Мы в ближайшие недели, будем заполнять все возможные свободные пространства, организовывать работу таким образом, чтобы, может быть, с меньшим комфортом, удобством, но люди, которым это будет необходимо, могли бы получить лечение в стационаре», — подытожил глава Новгородской области.

По данным оперштаба, в Новгородской области с начала пандемии было выявлено 448 889 зараженных коронавирусом жителей. Из них за минувшие сутки заболели 144 человека, что на одного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 41 459 человек, в том числе по выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 162 человека. Скончались за время пандемии от ковида 452 жителя Новгородской области.