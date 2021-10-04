Новосергиевский район, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту смертельного отравления угарным газом трех человек, в том числе грудного ребёнка, возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Напомним, днем 4 октября в частном доме в селе Покровка Новосергиевского района обнаружены тела 66-летнего собственника жилья, 28-летней местной жительницы и ее двухмесячного ребенка. Основной версией рассматривается отравление угарным газом. В доме выявлены признаки неисправности печного отопления.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).