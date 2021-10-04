Таллин, 4 октября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В сентябре нынешнего года международный Таллинский аэропорт имени Леннарта Мери обслужил 165 201 пассажира. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на собственные данные

(сс) GillyBerlin Таллинский аэропорт

По сравнению с сентябрем 2020 года пассажиропоток вырос почти в четыре раза, выясняется из статистики предприятия. В то же время по сравнению с августом нынешнего года количество пассажиров снизилось на 12 000 человек.

В общей сложности за девять месяцев 2021 года через Таллиннский аэропорт прошло 785 000 пассажиров — это на 2,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2020 году из-за ковид-ограничений аэропорт столицы Эстонии обслужил 860 000 пассажиров, в 2021 году прогнозируется 740 000. Пока самым удачным в истории аэропорта был 2019 год, когда через аэропорт прошли более 3 млн пассажиров.