Самара, 4 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Работу учреждений дополнительного образования планируют частично приостановить в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Дистанционное образование

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Сообщается, что члены оперативного штаба поддержали предложение Роспотребнадзора частично приостановить работу организаций, работающих в сфере дополнительного образования.

«Как правило, в таких учреждениях встречаются дети из разных школ и районов, а значит, риск распространения инфекции увеличивается. Там, где собираются дети из разных образовательных учреждений, занятия могут отменить либо перевести в дистанционный формат», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в тех организациях, в которых дети учатся из одного класса или занятия проходят индивидуально, очный формат могут сохранить.

«Решения будут приниматься исходя из эпидостановки в учреждениях на каждой конкретной территории», — сообщает пресс-служба.