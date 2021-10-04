Архангельск, 4 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский допустил введение дополнительных ограничений для тех, кто не прошел ковид-вакцинацию.

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

«Я думаю, что, возможно, если ситуация не изменится, придется усилить ограничения для тех, кто не вакцинирован. На такие меры мы вынуждены будем пойти для того, чтобы обезопасить жителей Архангельской области от этой болезни, а, самое главное, снизить нагрузку на систему здравоохранения и иметь возможность оказывать 100-процентную полноценную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. В первую очередь плановую помощь», — заявил Цыбульский в соцсетях.

По данным оперштаба, в Архангельской области от коронавирусной инфекции вакцинировались почти 314 тысяч человек.