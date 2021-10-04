Волгоград, 4 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту непреднамеренного убийства 43-летнего жителя Кемеровской области возбуждено в Волгограде. Мужчину до смерти избили случайные прохожие, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тело мужчины с множественными телесными повреждениями обнаружено рано утром напротив дома 26 по улице Кузнецкой. Эксперты установили, что смерть человека наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данным следствия, житель Кемеровской области возвращался к месту своего проживания, по дороге он встретил двух незнакомцев. Между мужчинами возник спонтанный конфликт, который закончился дракой, мужчина скончался на месте.

Жильцы ближайшего дома, ставшие очевидцами происшествия, вызвали полицию и скорую помощь, медики констатировали смерть мужчины. Подозреваемые задержаны по горячим следам, ими оказались два 29-летних мужчины.

Возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.