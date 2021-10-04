Миасс, Челябинская область, 4 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области арестован гражданин который сушил носки на мемориале «Вечный огонь». Об этом сообщили журналистам в городском суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

Гражданин развёл на мемориале костёр. Изначально его подозревали в вандализме. Однако затем дело переквалифицировали на реабилитацию нацизма, пишет «Первое областное». В СИЗО бездомный пробудет пока два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено ночью в конце сентября. На месте происшествия был задержан 40-летний бомж.