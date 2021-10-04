Сантьяго, , 16:55 — REGNUM Чилийские парламентарии объявили о возможности конституционного обвинения в адрес президента Себастьяна Пиньеры, после того как расследование «досье Пандоры» выявило его деловые операции в офшорных зонах. Об этом пишет Prensa Latina.

Себастьян Пиньера G20 Argentina

«Мы будем требовать максимальной прозрачности действий президента, его семьи или тех, кто его представляет, в отношении проекта «Dominga» — заявил депутат от оппозиционной Христианско-демократической партии Габриэль Зильбер.

«Мы не собираемся воздерживаться от любых надзорных действий, будь то следственная комиссия или даже анализ конституционного обвинения [импичмента]», — заявили радио Cooperativa в Комиссии по горному делу и энергетике Палаты депутатов.

В свою очередь, депутат Марсело Диас, представитель Социалистической партии, осудил тот факт, что президент использует государственные институты в своих интересах, в данном случае для увеличения своего огромного состояния: «Серьезность этой ситуации требует оценки всех альтернатив, включая конституционное обвинение против президента».

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента Чили Хайме Бейолио заявил, что «все эти факты были известны в то время прокуратуре, судам, и было ясно, что это было сделано в соответствии с чилийским законодательством».

Информация из «досье Пандоры» показала нарушения при покупке и продаже горнодобывающего проекта Dominga в 2010 году — через несколько месяцев после вступления Пиньеры в должность на первый срок.

Согласно документам, президент и его семья были основными акционерами этого проекта, но продали акции своему другу и бизнесмену Карлосу Альберто Делано по акту, подписанному в стране за 14 миллионов долларов, а на Виргинских островах — за 138 миллионов долларов.