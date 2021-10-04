Москва, , 16:52 — REGNUM Полномочия Владимира Сипягина в качестве губернатора Владимирской области прекращены. Врио губернатора назначен Александр Авдеев.

Путин подписывает указ Archive.government.ru

Соответствующий указ 4 октября подписал президент России Владимир Путин. В тексте сказано, что отставка Сипягина по собственному желанию принята.

«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», — говорится в документе, который 4 октября вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сипягин 29 сентября объявил, что намерен сложить с себя полномочия губернатора, поскольку он примет мандат депутата Госдумы от ЛДПР.

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