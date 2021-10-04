Самара, 4 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Некоторых школьников планируют временно перевести на дистанционное обучение в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Сообщается, что муниципальными оперативными штабами Самары, Елховского, Кинеля, Тольятти и Кинель-Черкасского районов было принято решение о переводе учеников с 6 по 10 классы школ на «дистант» сроком на две недели.

Отмечается, что в муниципалитетах данное решение начало действовать с сегодняшнего дня, а в Самаре и Тольятти начнет действовать с 6 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство муниципалитетов Самарской области рассматривает возможность вывода дополнительного транспорта на городские маршруты для уменьшения скопления людей в нем в часы пик.