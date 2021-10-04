Калуга, 4 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. На Правобережье Калуги накануне Дня учителя у здания школы № 6 им. А. С. Пушкина заложили «Аллею заслуженных учителей» из 25 молодых деревьев, сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге заложили «Аллею заслуженных учителей».

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

Аллея посвящена педагогическим работникам, имеющим звания «Заслуженный учитель России» и «Заслуженный работник образования Калужской области». Проект реализуется по инициативе молодежного правительства Калужской области при поддержке регионального министерства образования и науки.

«Это дань глубокого уважения молодежи к своим педагогам, своим воспитателям», — отметил министр образования и науки области Александр Аникеев.

Он поблагодарил педагогов, которые приняли участие в закладке аллеи и поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, исполнения желаний и замечательных учеников.

«И чтобы о вас всегда помнили. Пусть эта аллея будет прекрасным напоминанием о подвиге калужских учителей», — подчеркнул Александр Аникеев.

В будущем подобные «Учительские аллеи» планируется создать во всех муниципальных образованиях Калужской области.