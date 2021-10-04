Тюмень, 4 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Ещё в одном районе Тюменской области 4 октября 2021 года вводится карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает оперативный штаб.

Птичий грипп

На части территории Казанского района установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. А именно на территории деревень Дальнетравное и Чирки Казанского района.

Зона наблюдения — территории сёл Гагарье и Смирное, деревни Коротаевка Казанского района Тюменской области, деревни Одышка Бердюжского района.

Напомним, что 4 октября в Тюменской области также установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории села Верхний Ингал и деревни Онуфриево Исетского района.