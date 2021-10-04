Липецк, , 16:42 — REGNUM Председатель Избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов покинул свой пост. 4 октября его поблагодарила за работу глава ЦИК Элла Памфилова, сообщил портал Most.tv.

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Юрию Алтухову 72 года, и после отставки он уходит на пенсию.

Алтухов возглавлял региональный избирком с 2006 года. До этого он был заместителем главы администрации Липецкой области. Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний раз Юрий Алтухов был переизбран на должность председателя регионального избиркома в 2016 году.