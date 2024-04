Лондон, 4 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Два британских электронных коллектива Hot Chip и Underworld были отмечены в новом мини-альбоме американской поп-певицы Halsey, информирует портал NME.

Музыка

26-летняяя исполнительница поделилась новым четырехтрековым мини-альбомом, включившим в себя четыре ремикс-версии на песню «I am not a woman, I'm a God» с последнего альбома певицы «If I Can't Have Love, I Want Power». Отметим, что песня стала главным хитом августовской пластинки, собрав на стриминговом сервисе Spotify более 23 миллионов прослушиваний. Наиболее известными артистами современной электронной сцены, спи работы попали в релиз, стали пионеры британской электроники Hot Chip и Underworld.

Новый альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и занял второе место в чарте Billboard 200, а также возглавил чарт Billboard Alternative Albums.