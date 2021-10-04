София, 4 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Повышение тарифов на энергоносители в Болгарии может привести к новому витку инфляции, что, в свою очередь, чревато для этой страны очередным экономическим кризисом. Об этом 4 октября в комментарии БНР заявил член правления Торговой палаты республики, известный болгарский эксперт Антон Петров.

geralt Рост инфляции

«Как минимум, в течение ближайших трех — четырёх месяцев мы почувствуем серьёзное инфляционное давление, — отметил, в частности, он. — Ситуация с газом прогнозируема: власть пытается осуществлять социальную поддержку населения, гарантируя льготы на период отопительного сезона. С электроэнергией всё намного сложнее — эффективных планов соцпомощи в этой сфере нет».

По мнению Петрова, используя систему введения дополнительных льгот и субсидий для населения, представители нынешнего временного правительства Болгарии «попросту защищают свои интересы». «Правительства приходят и уходят, а проблемы остаются», — резюмировал он. На вопрос, есть ли выход из сложившейся ситуации, эксперт не ответил.

Напомним, ранее из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию в Болгарии сильно подорожали не только услуги ЖКХ, но и продукты питания. Предполагается, что уже в текущем месяце цены на мясо и хлеб в Болгарии поднимутся соответственно на 25% и 40%.