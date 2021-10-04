Кальяри, Италия, 4 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Суд расположенного на итальянской Сардинии города Сассари принял решение о приостановке производства по делу об экстрадиции экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сам Пучдемон написал в своём аккаунте в Twitter.

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«Судебные власти Сардинии приостановили производство по делу об экстрадиции», — написал Пучдемон.

Агентство ANSA отмечает, что суд принял во внимание документ, полученный от итальянской прокуратуры, в котором было выдвинуто требование приостановить производство по делу о выдаче испанским властям Пучдемона до прояснения его права на неприкосновенность как депутата Европарламента.