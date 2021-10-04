Ново-Огарево, Московская область, , 16:34 — REGNUM Во Владимирской области необходимо уделить особое внимание проблемам региональной системы здравоохранения. Об этом 4 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу его назначения на должность врио губернатора Владимирской области.

Владимир Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не могу сказать, что подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов. В первую очередь необходимо уделить внимание системе здравоохранения, медицины, лекарственного обеспечения. Ну и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала региона», — заявил Авдеев.

«Регион из крупнейших в Центральном федеральном округе. Совершенно точно потенциал экономический не до конца раскрыт и реализован», — указал он.

Путин отметил, что в регионе накопилось немало проблем.

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