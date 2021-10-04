Авдеев назвал свои приоритетные задачи во Владимирской области
Ново-Огарево, Московская область, 4 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области необходимо уделить особое внимание проблемам региональной системы здравоохранения. Об этом 4 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу его назначения на должность врио губернатора Владимирской области.
«Я не могу сказать, что подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов. В первую очередь необходимо уделить внимание системе здравоохранения, медицины, лекарственного обеспечения. Ну и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала региона», — заявил Авдеев.
«Регион из крупнейших в Центральном федеральном округе. Совершенно точно потенциал экономический не до конца раскрыт и реализован», — указал он.
Путин отметил, что в регионе накопилось немало проблем.