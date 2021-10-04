Ново-Огарево, Московская область, 4 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области необходимо уделить особое внимание проблемам региональной системы здравоохранения. Об этом 4 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу его назначения на должность врио губернатора Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

«Я не могу сказать, что подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов. В первую очередь необходимо уделить внимание системе здравоохранения, медицины, лекарственного обеспечения. Ну и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала региона», — заявил Авдеев.

«Регион из крупнейших в Центральном федеральном округе. Совершенно точно потенциал экономический не до конца раскрыт и реализован», — указал он.

Путин отметил, что в регионе накопилось немало проблем.