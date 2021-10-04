Чебоксары, 4 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. На территории Чувашии в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Региональным управлением Росгидромета прогнозируется желтый уровень погодной опасности, сообщает 4 октября ГУ МЧС России по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В период с 5 по 7 октября в большинстве районов республики ожидаются заморозки в воздухе до минус 4 градусов.

Во вторник, 5 октября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит около минус 1 градуса, днем — не выше +7.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в предстоящие дни погоду будет определять опускающийся с севера обширный и мощный антициклон. Существенно вырастет атмосферное давление.

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