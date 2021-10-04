Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Северной столице оправдали и отпустили из зала суда бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Николая Воробьева, который в 2018 году был обвинен в мошенничестве и хищении крупной партии наркотика, изъятого в аэропорту «Пулково», из камеры с вещественными доказательствами. Об этом 4 октября проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие полагало, что Воробьев, являясь старшим следователем второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу, предварительно расследуя уголовное дело по наркотической статье, вступил в преступный сговор с неизвестными и помог им похитить в 2015—2016 годах крупную партию наркотиков, которая была изъята во время осмотра в аэропорту «Пулково».

Следователя обвинили в том, что он, зная о хранящихся в камере хранения вещественных доказательств 20 пакетах с растительным наркотиком весом почти 11 кг, воспользовался своим служебным положением и изъял ценный вещдок, а на его место сдал смесь бензокаина, левамизола и кокаина, содержание которого не превышало 0,51%.

Кроме того, бывшего следователя обвинили в мошенничестве с квартирой, за счет которого он смог обогатиться — незаконно получить выплаты в 645 тыс. рублей.

С предъявленным ему обвинением Воробьев не согласился, своей вины не признал и с ноября 2018 года находился под стражей. В конце июля 2020 году уголовное дело поступило в Санкт-Петербургский городской суд, оно рассматривалось в закрытом режиме. 4 ноября суд оправдал Воробьева по ч. 4 ст. 229 УК РФ («Хищение наркотических средств организованной группой лиц») за «непричастностью с правом на реабилитацию».

«Вместе с тем Воробьева признали виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ему назначено наказание в виде 3,5 лет в исправительной колонии общего режима. Освобожден по отбытию. Выпущен из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили в ОПС.