Ташкент, 4 октября 2021, 16:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Соединенных Штатов Америки во главе с первым заместителем Госсекретаря Уэнди Шерман, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«На встрече рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отдельное внимание уделено вопросам регионального взаимодействия.
«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане», — сообщает пресс-служба.