Москва, 4 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Доля просроченных более 90 дней кредитов в России в августе сократилась на 0,1 процентного пункта и достигла 4,4%, обновив исторический минимум. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба Банка России.

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При этом в денежном выражении объём «плохой» задолженности российских граждан в августе увеличился на 0,2% и достиг 1,025 трлн рублей.

Общий объём задолженности населения перед банками в августе увеличился на 2,1% и по состоянию на 1 сентября составил рекордные 23,1 трлн рублей.