Екатеринбург, 4 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Свердловской области 3 октября обнаружили 534 новых носителя коронавируса. 117 из них в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 141 070 заразившихся. Вылечились 129 879 человек.

739 граждан находятся в тяжёлом состоянии, из них 351 подключен к аппаратам ИВЛ. От COVID-19 за весь период пандемии скончался уже 6461 пациент.