Таллин, 4 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Избирателю в Эстонии непросто ориентироваться в лозунгах участвующих в местных выборах партий, так как они по сути повторяют друг друга, не несут конкретных установок и являются популистскими. Об этом эстонский политолог и журналист Каупо Мейель заявил в эфире местного радио Vikerraadio.

Эстония

«Партии и крупные избирательные союзы развернули свои предвыборные кампании. По телевизору идет реклама, улицы пестрят плакатами, а на каждом углу подстерегают кандидаты, с улыбкой шире, чем у промоутеров инвестиционных компаний в торговых центрах», — заявил политолог.

Однако, добавляет он, проблема в том, что во время предвыборной кампании кандидаты волей-неволей вынуждены рассказывать одно и то же, зачастую повторяя слова и обещания с прошлых выборов.

«Трудно разобраться, ведь в своих лозунгах соцдемы (Социал-демократическая партия — ИА REGNUM) зеленее, чем «Зеленые», хотя на самом деле они же красные? А если соединить зеленый и красный, то получится вообще желтый цвет. Партия «Отечество» «расчищает площадку», и кажется, что, по мнению центристов (Центристская партия — ИА REGNUM), это «верный ход». И ко всему прочему, я уже сейчас убежден, что EKRE (партия национал-консерваторов — ИА REGNUM) «любит Эстонию», которую «бережет» Реформистская партия. Я уже и не знаю, кого выбирать», — иронизирует автор, обыгрывая основные предвыборные лозунги участвующих в выборах парламентских партий.

Местные выборы пройдут в Эстонии с 11 по 17 октября нынешнего года.