Ново-Огарево, Московская область, , 16:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с Александром Авдеевым предложил ему стать губернатором Владимирской области.

Владимир kikiwis

«Вы человек опытный, вы сейчас перечислили места работы, и в целом весьма эффективны на каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы и хочу пожелать вам успеха», — заявил Путин.

Авдеев указал, что имеет опыт муниципальной и региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций и развития экономического потенциала.