Нью-Йорк, США, 4 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Британская певица Тойа Уиллкокс представила свою версию культовой песни нью-йоркской арт-рок группы The Velvet Underground «Venus In Furs» с дебютного альбома коллектива «The Velvet Underground & Nico» 1967 года, информирует портал NME.

Василий Иванов ИА REGNUM Альбом «The Velvet Underground & Nico» на выставке «Я, Энди Уорхол» в Москве

Кавер был исполнен исполнительницей вместе с ее мужем, Робертом Фриппом, в их совместном регулярном шоу под названием «Sunday Lunch», в рамках которого супруги переосмысливают известные песни у себя на кухне. Шоу было запущено во время карантина.

За последний год пара успела выпустить свои версии песен таких исполнителей, как Nirvana, David Bowie, Metallica, Billy Idol, The Rolling Stones, Judas Priest, Guns N' Roses и остальных, выложив все из них на официальный YouTube-канал 63-летней Тойи Уиллкокс.

Напомним, что ранее был выпущен трибьют-проект под названием «I'll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico», посвященный культовому дебютному альбому американской группы 1967 года.