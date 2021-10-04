Таллин, , 16:23 — REGNUM Таллинский футбольный клуб FC Levadia, столичные власти и эстонское государство сумели найти разумный компромисс: спортивный холл и футбольное поле по соседству с комплексом мемориалов на Маарьямяги строить не будут. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee.

Мемориал на горе Маарьямяги Gobaltia.ru

Так, правительство приняло решение выделить из резервного фонда клубу Levadia 800 000 евро для возмещения дополнительных расходов по переносу запланированного объекта с Маарьямяги в спальный район Ласнамяэ. Основанием для выплаты стали расходы клуба в связи с переносом холла, изменением его размеров по сравнению с первоначальным планом и существенным ростом цен на строительные работы в последние годы.

Согласие на строительство стадиона на Маарьямяги в свое время дало государство. Однако намерение построить спортивный холл в непосредственной близости от мемориала на Маарьямяги вызвало протест общества репрессированных Memento. Соответствующая жалоба рассматривалась минувшим летом в Таллинском административном суде.

На Маарьямяги находятся два мемориальных комплекса.

Первый — построенный в 1970-е годы «Мемориальный ансамбль в память борцов за советскую власть в Эстонии» (переименован в 1990-е годы в «Площадь Примирения», «Вечный огонь» был потушен, комплекс дополнен мемориальными плитами и крестами погибших в 1944 году при наступлении Красной Армии нацистских коллаборационистов и карателей в составе полицейских батальонов и частей Вермахта).

Второй — открытый в 2018 году «Мемориал жертвам коммунизма».