Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В России нет потребности импортировать вакцины от коронавируса, сообщил 4 октября журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Мантуров «Пока такой потребности нет, у нас собственных вакцин достаточно».

Напомним, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса — «Спутник V». Кроме того, в стране зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

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«Спутник V» признан в 70 странах мира, в ряде этих стран идёт производство российской вакцины. Расширяется круг стран, признавших «Спутник Лайт»: 24 сентября препарат одобрен Египтом.