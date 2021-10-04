Тюмень, 4 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 244 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 октября 2021 года коронавирусом заразились 62 730 человек, выздоровели 54 429 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 4 октября в регионе скончались 1978 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).