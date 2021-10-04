Мадрид, 4 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Налоговые органы Испании пообещали провести расследование информации о возможных коррупционных схемах, связанных с офшорами и полученных на основе публикации «досье Пандоры». Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

(сс) Jesús Carrero, ¡Hola! magazine Хулио Иглесиас

Расследование может коснуться певца Хулио Иглесиаса, главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и испанского клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти, близкой подруги экс-короля Испании Хуана Карлоса IКоринны Ларсен, певицы Шакиры и других известных личностей.

Данные из «досье Пандоры» были опубликованы накануне группой журналистов.