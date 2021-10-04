Вашингтон, 4 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась выше $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 октября.

Thezambezian.com Нефть

По состоянию на 16:05 мск стоимость фьючерсов на WTI с поставкой в ноябре выросла на 1,7% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $77,17 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в ноябре 2014 года.

Тем временем декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,83% — до $80,73 за баррель.