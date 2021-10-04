Москва, 4 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Блогер Эльдар Джарахов записал обращение к своим подписчикам в Instagram. Об этом 4 октября пишет портал The Flow.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

В обращении Джарахов извинился за свой пост в Twitter, в котором он называет россиян «свинорусами». «В 2018 году я написал абсолютно идиотский, но, как мне тогда казалось, смешной твит. Я увидел тогда сразу, что он задевает чувства некоторых людей. Я в моменте извинился и удалил эти твиты… Я приношу свои извинения перед каждым, кого это могло задеть или оскорбить», — заявил блогер.

Добавим, что к публикациям Джарахова в Twitter привлёк внимание Владислав Поздняков, основатель движения «Мужское государство». В своём телеграм-канале он назвал блогера «чурбанчиком-карланом» и призвал своих последователей «засыпать жалобами» его аккаунт в Instagram, «авось повезёт и его забанят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года активисты движения «Мужское государство» устроили интернет-травлю сети ресторанов японской кухни «Тануки». Причиной негативных высказываний в адрес компании стали публикации фотографий с темнокожей моделью в её соцсетях.