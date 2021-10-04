Москва, 4 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Государству следует вести мониторинг ситуации со строительством апартаментов, а также активно разъяснять жителям разницу между апартаментами и квартирами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил глава комитета Госдумы VII созыва по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

«Государство должно разъяснять, чем отличаются апартаменты от квартир», — отметил Нилов, указав на то, что требования к строительству бизнес-недвижимости, в частности, апартаментов иные с точки зрения норм и требований.

Людей подсадили на апартаменты, они всех «прелестей» до конца и не испытали, это и другие налоги, это и проблемы с инфраструктурой, перечислил парламентарий.

«Государству нужно вмешиваться, ответственно относясь к вопросам к выдачи соответствующей разрешительной документации — там будут жить люди, которые будут пользоваться больницами, поликлиниками, школами, детскими садами, парковками, дорогами в непосредственной близости от этого объекта», — сказал Нилов.

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Небольшие помещения для жилья площадью менее десяти кв. метров появились на рынке новостроек Москвы. Отмечается, что тенденция является общемировой, министудии встречаются в крупных мегаполисах Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке ещё с прошлого десятилетия. Теперь такая недвижимость появилась и в Москве.