Ворсино, Калужская область, 4 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «Ворсино» будет создан уникальный производственный комплекс по выпуску «живых» и инактивированных вакцин для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а в перспективе и от других заболеваний. Об этом сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «РОСНАНО».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Предприятие будет использовать технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин компании с полной локализацией на территории России. Предполагается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год. При создании производства будут задействованы компетенции Госкорпорации Ростех в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы «РОСНАНО», в том числе в части предоставления научной экспертизы.

«Создание предприятия по производству российских вакцин будет способствовать импортозамещению препаратов, поставляемых в настоящее время исключительно западными компаниями. Мощности нового биофармацевтического производства позволят закрыть национальный календарь профилактических прививок полностью отечественными вакцинами. Кроме того, проект подразумевает создание центра научных компетенций для проведения исследований, разработок и вывода на рынок собственных продуктов и технологий в будущем, что полностью соответствует целям и задачам, сформулированным в стратегии группы «РОСНАНО», как института развития», — отметил старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин.