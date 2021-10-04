В Калужской области будет создано производство вакцин от опасных инфекций
Ворсино, Калужская область, 4 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «Ворсино» будет создан уникальный производственный комплекс по выпуску «живых» и инактивированных вакцин для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а в перспективе и от других заболеваний. Об этом сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «РОСНАНО».
Предприятие будет использовать технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин компании с полной локализацией на территории России. Предполагается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год. При создании производства будут задействованы компетенции Госкорпорации Ростех в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы «РОСНАНО», в том числе в части предоставления научной экспертизы.