Джакарта, , 16:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела три встречи в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

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Ретно Марсуди присутствовала на заседании совета АСЕАН по вопросам политики и безопасности, на Координационном совещании АСЕАН и на встрече министров иностранных дел АСЕАН.

На встречах глава МИД Индонезии выступила за установление взаимного признания сертификатов о вакцинации.

По словам Ретно Марсуди, это необходимо сделать, чтобы гарантировать отсутствие дискриминации в отношении вакцин против коронавируса.

Кроме того, Ретно Марсуди также передала последнюю информацию о создании туристического коридора в рамках АСЕАН. По словам главы МИД Индонезии, этот вопрос будет согласован на предстоящем саммите АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день 94 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

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