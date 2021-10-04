Сухум, 4 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Сухуме возле здания парламента Абхазии 4 октября прошёл протестный митинг. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Vistanews.ru Здание парламента Абхазии

В акции участвовали депутаты, ветераны абхазо-грузинской войны 1992 — 1993 года и их сторонники. Протестующие требовали справедливого расследования конфликта между ветеранами, в чьей компании был депутат парламента Гарри Кокая и сотрудниками милиции, с которыми был глава МВД республики Дмитрий Дбар.

«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного — закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае в адрес наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям», — сказал представитель ветеранского движения Ахра Бжания.

Он также заявил, что депутаты парламента заняли «верную позицию» по этому делу. Выступающий предложил дать неделю на то, чтобы правоохранители смогли провести необходимые процедуры.

Напомним, ранее в МВД Грузии сообщили, что Кокая 30 сентября якобы устроил стрельбу из пистолета в людном месте в Сухуме, а потом скрылся от правоохранителей, оказав сопротивление. Кокая позже заявил, что находился в компании, в которой кто-то выстрелил, после чего подошли правоохранители и силой у него изъяли пистолет, несмотря на его депутатскую прикосновенность.